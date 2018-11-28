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Девятиэтажка горела в Тернополе, более 40 человек эвакуировали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Тернополе горела квартира в девятиэтажном доме, эвакуировали более 40 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе, в 16:48 поступило сообщение о пожаре, возникшем на третьем этаже многоквартирного жилого дома по ул. Текстильной, в Тернополе.

"На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило помещение одной из комнат квартиры на площади около 50 кв. м. При разведке и тушении пожара спасатели вывели из здания на свежий воздух 42 жителей, в том числе 13 детей. Непосредственно с помощью спасательного снаряжения, спасено 3 человека, среди них 1 женщина и 2 детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на пожаре травмировались два человека.

"Житель квартиры где возник пожар, 1972 г.р., не мог покинуть помещение через входные двери и выпрыгнул из окна 3 этажа до прибытия пожарно-спасательных подразделений. А также малолетний ребенок 2017 р., который госпитализирован с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было задействовано 6 единиц специальной техники и около 30 человек личного состава подразделений Тернопольского гарнизона ГСЧС.

"В 17:10 спасатели локализовали горение, остановив распространение пламени, а в 17:14 полностью ликвидировали пожар. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Волынской области в жилом доме произошел пожар, из-за которого погиб 1,5-летний ребенок.

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