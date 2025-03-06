На саммите ЕС приняли коммюнике по поддержке Украины: что известно
Киев • УНН
26 стран-членов ЕС согласовали текст итогового коммюнике по дальнейшей поддержке Украины, только Венгрия не поддержала документ. В случае венгерского вето рассматривались два альтернативных варианта действий.
На саммите ЕС приняли итоговое коммюнике о дальнейшей поддержке Украины. Решение не поддержала только Венгрия, передает УНН со ссылкой на Euractiv.
"Текст по Украине согласовали 26 стран ЕС, но не Венгрия", - говорится в сообщении.
В настоящее время решение еще не опубликовано.
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Как ранее сообщалось, в случае венгерского вето по Украине на саммите ЕС рассматриваются два альтернативных варианта действий. Первый - утверждение с примечанием о несогласии Венгрии, второй - заявление председателя Европейского совета с поддержкой всех стран, кроме несогласных.