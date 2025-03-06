На саміті ЄС ухвалили комюніке щодо підтримки України: що відомо
Київ • УНН
26 країн-членів ЄС погодили текст підсумкового комюніке щодо подальшої підтримки України, лише Угорщина не підтримала документ. У разі угорського вето розглядалися два альтернативні варіанти дій.
На саміті ЄС ухвалили підсумкове комюніке щодо подальшої підтримки України. Рішення не підтримала лише Угорщина, передає УНН із посиланням на Euractiv.
"Текст щодо України погодили 26 країн ЄС, але не Угорщина", - йдеться у повідомленні.
Наразі рішення ще не оприлюднене.
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Як раніше повідомлялось, у випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.