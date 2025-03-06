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На саміті ЄС ухвалили комюніке щодо підтримки України: що відомо

Київ • УНН

 • 25643 перегляди

26 країн-членів ЄС погодили текст підсумкового комюніке щодо подальшої підтримки України, лише Угорщина не підтримала документ. У разі угорського вето розглядалися два альтернативні варіанти дій.

На саміті ЄС ухвалили комюніке щодо підтримки України: що відомо

На саміті ЄС ухвалили підсумкове комюніке щодо подальшої підтримки України. Рішення не підтримала лише Угорщина, передає УНН із посиланням на Euractiv.

"Текст щодо України погодили 26 країн ЄС, але не Угорщина", - йдеться у повідомленні.

Наразі рішення ще не оприлюднене.

Нам потрібен 17-й пакет санкцій ЄС проти рф - Зеленський06.03.25, 20:19 • 23533 перегляди

Додамо

Як раніше повідомлялось, у випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.

Антоніна Туманова

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