На саміті ЄС ухвалили комюніке щодо підтримки України: що відомо

На саміті ЄС ухвалили підсумкове комюніке щодо подальшої підтримки України. Рішення не підтримала лише Угорщина, передає УНН із посиланням на Euractiv.

"Текст щодо України погодили 26 країн ЄС, але не Угорщина", - йдеться у повідомленні.

Наразі рішення ще не оприлюднене.

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Додамо

Як раніше повідомлялось, у випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.