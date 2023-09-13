На российской брянщине "хлопок": заявят о якобы работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На россии в брянской области были слышны взрывы. Минобороны рф пишет о якобы "работе ПВО" по беспилотникам, передает УНН.
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"14 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации.
Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией брянской области", - пишет Минобороны.
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В разведке подтвердили, что есть информация об успешном "хлопке" на тверском химзаводе в россии.