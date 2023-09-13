На російській брянщині "бавовна": заявлять про нібито роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На росії у брянській області було чутно вибухи. Міноборони рф пише про нібито "роботу ППО" по безпілотникам, передає УНН.
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"14 вересня припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації.
Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати знищено над територією брянської області", - пише Міноборони.
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У розвідці підтвердили, що є інформація про успішну "бавовну" на тверському хімзаводі в росії.