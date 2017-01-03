На Рождество в Украине ожидаются сильные морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На Рождество в Украине ожидаются сильные морозы, температура воздуха составит 17... 22 градуса с отметкой минус. Об этом сообщили корреспонденту УНН в Гидрометцентре.
"Похолодание будет с 6 по 9 января, будет очень холодная погода с температурой -17... -22 градусов. На северо-востоке и в Карпатах даже -25... -27 градусов", - отметили в Гидрометцентре.
Также в ведомстве отметили, что по всей Украине ожидается небольшой снег, а сильные снегопады пройдут в юго-восточной части страны.
"Осадки будут в юго-восточной части страны. Там будут сильные снегопады. А на остальной территории - небольшой снег", - сказали в Гидрометцентре.