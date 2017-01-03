На Різдво в Україні очікуються сильні морози
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Різдво в Україні передбачаються сильні морози, температура повітря становитиме 17... 22 градуси з позначкою мінус. Про це повідомили кореспонденту УНН у Гідрометцентрі.
"Похолодання буде із 6 по 9 січня, буде дуже холодна погода з температурою -17... -22 градуси. На північному сході і в Карпатах навіть -25... -27 градуси", – зазначили у Гідрометцентрі.
Також у відомстві зауважили, що по всій Україні очікується невеликий сніг, а сильні снігопади пройдуть у південно-східній частині країни.
"Опади будуть в південно-східній частині країни. Там будуть сильні снігопади. А на решті території – невеликий сніг", – сказали у Гідрометцентрі.