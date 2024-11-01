На Ривненщине врачей подозревают в фальсификации историй болезней для оформления фиктивных инвалидностей

На Ровенщине 4 врачей подозревают в незаконном оформлении групп инвалидности. Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным досудебного расследования, четыре врача были участниками масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами, которую организовали три жительницы Ривненской области.

Сообщается, что заведующая центром и врач одного из диспансеров, и.о. заведующей отделения ривненской больницы и врач еще одного, третьего медучреждения, изготавливали фиктивную документацию.

Они фальсифицировали истории болезней, вносили в них ложные сведения о результатах анализов и обследований "пациентов". Позже, на основании их псевдоэпикризов врачебно-консультативные комиссии направляли клиентов в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за пределы страны