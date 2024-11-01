На Ривненщине врачей подозревают в фальсификации историй болезней для оформления фиктивных инвалидностей
Киев • УНН
Четырех врачей на Ривненщине подозревают в изготовлении фиктивных документов для получения групп инвалидности. Медики фальсифицировали истории болезней и результаты обследований, чтобы помочь избежать мобилизации.
На Ровенщине 4 врачей подозревают в незаконном оформлении групп инвалидности. Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным досудебного расследования, четыре врача были участниками масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами, которую организовали три жительницы Ривненской области.
Сообщается, что заведующая центром и врач одного из диспансеров, и.о. заведующей отделения ривненской больницы и врач еще одного, третьего медучреждения, изготавливали фиктивную документацию.
Они фальсифицировали истории болезней, вносили в них ложные сведения о результатах анализов и обследований "пациентов". Позже, на основании их псевдоэпикризов врачебно-консультативные комиссии направляли клиентов в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за пределы страны
Врачам сообщено о подозрении в служебном подлоге документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Всем четырем подозреваемым суд избрал меры пресечения. Таким образом в незаконной схеме разоблачены уже 8 участников. Правоохранители продолжают устанавливать других причастных к этой преступной схеме.
Напомним
В Одесском МСЭК разоблачена схема оформления фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации. Организатору схемы, который привлек 12 врачей, грозит до 10 лет заключения, суд установил залог в 10 млн грн.
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