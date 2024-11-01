Фальсифицировали истории болезни: в Ровно разоблачили врачей, которые помогали уклоняться от мобилизации
Киев • УНН
Четырем врачам сообщено о подозрении в фальсификации документов для получения групп инвалидности. Медики изготавливали фиктивную документацию, которая позволяла мужчинам избегать мобилизации и выезжать за границу.
В Ровно разоблачили четырех врачей, причастных к масштабной схеме по получению групп инвалидности, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.
... 4 врачам сообщено о подозрении в служебном подлоге документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины)
Детали
По данным досудебного расследования, они были участниками масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами, которую организовали три жительницы Ривненской области.
Так, заведующая центром и врач одного из диспансеров, и.о. заведующей отделения ривненской больницы и врач еще одного, третьего медучреждения, изготавливали фиктивную документацию. Они фальсифицировали истории болезней, вносили в них ложные сведения о результатах анализов и обследований «пациентов». Позже, на основании их псевдоэпикризов врачебно-консультативные комиссии направляли клиентов в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за пределы страны.
Всем четырем подозреваемым суд избрал меры пресечения. Таким образом в незаконной схеме разоблачены уже 8 участников.
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