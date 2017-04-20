В Ровенской области задержали скупщика с 32 кг янтаря

"Скупщика янтаря задержала в Сарнах Ровенской области Служба безопасности Украины совместно с полицией. Делец перевозил в багажнике своего автомобиля 32 кг "солнечного камня" ориентировочной стоимостью 80 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 198 (приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН 7 апреля, Житомирский суд запретил предпринимателям искать янтарь на тысячах гектаров.

4 апреля более 100 кг янтаря изъяли из автомобиля в Ровенской области.