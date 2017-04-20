На Рівненщині затримали скупника із 32 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Скупника бурштину із 32 кг "сонячного каменю" орієнтовною вартістю 80 тис. грн затримали у Сарнах на Рівненщині співробітники СБУ та Національної поліції. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
"Скупника бурштину затримала у Сарнах на Рівненщині Служба безпеки України спільно з поліцією. Ділок перевозив у багажнику свого автомобіля 32 кілограми "сонячного каміння" орієнтовною вартістю 80 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН 7 квітня, Житомирський суд заборонив підприємцям шукати бурштин на тисячах гектарів.
4 квітня понад 100 кг бурштину вилучили з автомобіля на Рівненщині.