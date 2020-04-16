В Ровенской области зафиксировано 13 новых случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано 13 новых случаев заболевания на COVID-19: в целом по области уже 217 случаев заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавируса Виталий Коваль в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на утро 16 апреля, в Ровенской области зафиксировано 13 новых случаев на COVID-19", - написал Коваль.
Сообщается, что новые случаи зафиксированы у:
▪️ 5 жителей города Ровно,
▪️ 1 в Ровенском районе (село Обаров),
▪️ 4 из пгт Рокитное,
▪️ 2 из Березновского района (села Богуши, Тишица) и 1 из г. Березно.
Также отмечается, что возраст больных от 24 до 63.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 217 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 летальных, 8 человек выздоровели", - сообщил Коваль.
По его словам, сейчас в Ровенском областном лабораторном центре на проверке 168 проб на коронавирус.
Напомним, в Украине зафиксировано 4161 случай COVID-19, из них 116 - летальные.