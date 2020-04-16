КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19: загалом в області вже 217 випадків захворювання. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль у Facebook, передає УНН.