На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19: загалом в області вже 217 випадків захворювання. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль у Facebook, передає УНН.
"Станом на ранок 16 квітня, на Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків на COVID-19", - написав Коваль.
Повідомляється, що нові випадки зафіксовано у:
▪️ 5 мешканців міста Рівне,
▪️ 1 в Рівненському районі (село Обарів),
▪️ 4 з смт Рокитне,
▪️ 2 з Березнівського району (села Богуші, Тишиця) і 1 з м. Березне.
Також зазначається, що вік хворих від 24 до 63.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 217 випадків захворювання на коронавірус. З них 7 летальних, 8 людей одужало",- повідомив Коваль.
За його словами, наразі у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 168 проб на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 - летальні.