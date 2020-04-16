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На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19

На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 22186 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19: загалом в області вже 217 випадків захворювання. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль у Facebook, передає УНН.

"Станом на ранок 16 квітня, на Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків на COVID-19", - написав Коваль.

Повідомляється, що нові випадки зафіксовано у:

▪️ 5 мешканців міста Рівне,
▪️ 1 в Рівненському районі (село Обарів),
▪️ 4 з смт Рокитне,
▪️ 2 з Березнівського району (села Богуші, Тишиця) і 1 з м. Березне.

Також зазначається, що вік хворих від 24 до 63.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 217 випадків захворювання на коронавірус. З них 7 летальних, 8 людей одужало",- повідомив Коваль.

За його словами, наразі у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 168 проб на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 - летальні.

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