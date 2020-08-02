На Ровенщине обнаружили 50 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на вечер субботы в Ровенской зарегистрировано 50 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено более 6 тыс. человек инфицированных коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер субботы, 1 августа, в Ровенской зарегистрировано 50 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль.
Это жители из:
— г. Ровно — 11;
— Дубенского района — 9 (Дубно — 8, с. Птичья — 1);
— Костопольского района — 12 (г.Костополь — 10 с. Подлужное — 2)
— Здолбуновского района — 10 (Здолбунов — 8, с.Здолбица — 1, с.Глинськ — 1);
— Ровенского района — 8 (с.Жобрин — 2, с. В.Олексин, с. Олександрия, с.Обарив, с.Бармакы, Б.Криниця, пгт Квасилов).
Возраст больных составил от 19 до 77 лет, написал глава ОГА.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6195 случаев заболевания коронавирусной болезни. За период пандемии зафиксировано 94 летальных случая, вызванные COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что преодолели болезнь в области 4804 жителей. “Выздоровели еще 52 человека из Дубенского, Здолбуновского районов и города Ровно”, — написал Коваль статистику за сутки.
“В работе лабораторий края остаются 270 образцов. За сутки было сделано 507 ПЦР-тестов и 204 ИФА-тестирования”, — резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.