На Ровенщине обнаружили 50 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на вечер субботы в Ровенской зарегистрировано 50 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено более 6 тыс. человек инфицированных коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.