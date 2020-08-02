На Рівненщині виявили 50 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено понад 6 тисяч осіб інфікованих коронавірусом. Про це пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір суботи, 1 серпня, на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.
Це мешканці з:
— м. Рівне — 11;
— Дубенського району — 9 (м.Дубно — 8, с. Птича — 1);
— Костопільського району — 12 (м.Костопіль — 10, с. Підлужне — 2)
— Здолбунівського району — 10 (м.Здолбунів — 8, с.Здовбиця — 1, с.Глинськ — 1);
— Рівненського району — 8 (с.Жобрин — 2, с.В.Олексин, с.Олександрія, с.Обарів, с.Бармаки, Б.Криниця, смт Квасилів).
Вік хворих склав від 19 до 77 років, написав очільник ОДА.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За період пандемії зафіксовано 94 летальних випадки, спричинені COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подолали хворобу в області 4804 мешканців. “Одужали ще 52 особи із Дубенського, Здолбунівського районів та міста Рівне”, — написав Коваль статистику за добу.
“В роботі лабораторій краю залишаються 270 зразків. За добу було зроблено 507 ПЛР-тестів та 204 ІФА-тестування”, — резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.