На Ровенщине обнаружили 29 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на вечер воскресенья на Ровенщине зарегистрировано 29 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено более 6 тыс. человек инфицированных коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 2 августа на Ровенщине зарегистрировано 29 новых случаев заболевания COVID-19”, — сообщил Коваль, и добавил, что возраст больных составил от 12 до 70 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6270 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области — 97 летальных случаев, вызванных COVID-19. Сегодня умерла 75-летняя жительница”, — написал глава ОГА.
“Преодолевшие болезнь 4815 жителей области. Выздоровели 11 человек из Березновского и Ровенского районов. В работе лабораторий области остается 320 образцов”, — добавил он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 72 168 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1725 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.