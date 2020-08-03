На Рівненщині виявили 29 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Станом на вечір неділі на Рівненщині зареєстровано 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено понад 6 тисяч осіб інфікованих коронавірусом. Про це пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір 2 серпня на Рівненщині зареєстровано 29 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Коваль, та додав, що вік хворих склав від 12 до 70 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6270 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області - 97 летальних випадків, спричинених COVID-19. Сьогодні померла 75-річна рівнянка", - написав очільник ОДА.
"Подолали хворобу 4815 мешканців області. Одужало 11 людей із Березнівського та Рівненського районів. В роботі лабораторій області залишається 320 зразків", - додав він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1725 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.