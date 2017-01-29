В Ровенской области началось прощание с погибшим в АТО военнослужащим
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в Ровенской области хоронят убитого снайпером в АТО военного Андрея Билоуса. Прощание началось в 13.00. Об этом проинформировали в пресс-службе Дубровицкой РГА, сообщает УНН.
В райцентре Дубровица сегодня прощаются с погибшим в зоне АТО А.Билоусом.
Как сообщили в пресс-службе Дубровицкой РГА, военного убил снайпер 27 января во время выполнения боевой задачи. Мужчина служил в армии по контракту.
Напомним, как сообщал УНН, военнослужащий из Николаева погиб в зоне АТО .