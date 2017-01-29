В Ровенской области началось прощание с погибшим в АТО военнослужащим

В райцентре Дубровица сегодня прощаются с погибшим в зоне АТО А.Билоусом.

Как сообщили в пресс-службе Дубровицкой РГА, военного убил снайпер 27 января во время выполнения боевой задачи. Мужчина служил в армии по контракту.

Напомним, как сообщал УНН, военнослужащий из Николаева погиб в зоне АТО .