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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области началось прощание с погибшим в АТО военнослужащим

В Ровенской области началось прощание с погибшим в АТО военнослужащим

Киев • УНН

 • 14576 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в Ровенской области хоронят убитого снайпером в АТО военного Андрея Билоуса. Прощание началось в 13.00. Об этом проинформировали в пресс-службе Дубровицкой РГА, сообщает УНН.

В райцентре Дубровица сегодня прощаются с погибшим в зоне АТО А.Билоусом.

Как сообщили в пресс-службе Дубровицкой РГА, военного убил снайпер 27 января во время выполнения боевой задачи. Мужчина служил в армии по контракту.

Напомним, как сообщал УНН, военнослужащий из Николаева погиб в зоне АТО .

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