На Рівненщині почалось прощання із загиблим в АТО військовослужбовцем
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні на Рівненщині ховають вбитого снайпером в АТО військового Андрія Білоуса. Прощання розпочалось о 13.00. Про це проінформували у прес-службі Дубровицької РДА, повідомляє УНН.
У райцентрі Дубровиця сьогодні прощаються із загиблим у зоні АТО А.Білоусом.
Як повідомили у прес-службі Дубровицької РДА, військового вбив снайпер 27 січня під час виконання бойового завдання. Чоловік служив в армії за контрактом.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, військовослужбовець з Миколаївщини загинув у зоні АТО.