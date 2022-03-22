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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ровенщине не фиксировали попыток несанкционированного перехода со стороны Беларуси

Киев • УНН

 • 141462 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На Ровенщине не фиксировали ни одной попытки несанкционированного перехода со стороны Беларуси. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.

Цитата

“В Ровенской области граница с Белоруссией протяженностью 218 км. Могу заверить, что попыток пересечения, как минимум, суходольной части точно не было. Воздушное пространство к сожалению иногда нарушается, особенно ракетными и самолетам. Но перехода несанкционированного 100% не было. Потому что ВСУ на своем боевом посту, силы ТрО, добровольческие формирования территориальных общин - все слаженно проводят подготовку”, - сказал Коваль.

Добавим

Накануне в НАТО предупредили, что Беларусь может в скором времени напасть на Украину и готовится потенциально позволить россии разместить ядерное оружие на белорусской земле.

Украинские Национальные Новости

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