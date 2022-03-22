На Рівненщині не фіксували спроб несанкціонованого переходу з боку Білорусі

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“У Рівенській області кордон з Білоруссю протяжністю 218 км. Можу запевнити, що спроб перетину, принанні, суходільної частини точно не було. Повітряний простір нажаль інколи порушується, особливо ракетними і літакам. Але переходу несанкціонованого 100% не було. Тому що ЗСУ на своєму боєвому посту, сили ТрО, добровольчі формування територіальних громад – всі злагоджено проводять підготовку”, - сказав Коваль.

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Напередодні у НАТО попередили, що Білорусь може незабаром напасти на Україну і готується потенційно дозволити росії розмістити ядерну зброю на білоруській землі.