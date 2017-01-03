В Ровенской области больницу перепрофилируют в хоспис
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. Из участковой больницы в селе Тынное Сарненского района из-за нехватки средств сделают хоспис. Сначала из нее сделают амбулаторию с последующим открытием хосписа, сообщили УНН в Сарненском районном совете.
Там подчеркнули, что полноценно больница в с. Тынное из-за недостаточного финансирования действовать не может. В то же время в законодательстве уже отсутствует статус "участковая больница". Поэтому принято решение о реорганизации, отметили в районном совете.
Напомним, Полтавская областная детская больница приобрела реанимобиль для неонатальной бригады.