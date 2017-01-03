На Рівненщині лікарню перепрофілюють в хоспіс

Там підкреслили, що повноцінно лікарня в с.Тинне через недостатнє фінансування діяти не може. Водночас у законодавстві вже відсутній статус “дільнична лікарня”. Тому ухвалене рішення про реорганізацію, зазначили в районній раді.

Нагадаємо, Полтавська обласна дитяча лікарня придбала реанімобіль для неонатальної бригади.