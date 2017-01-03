На Рівненщині лікарню перепрофілюють в хоспіс
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 січня. УНН. З дільничної лікарні в селі Тинне Сарненського району через брак коштів зроблять хоспіс. Спочатку з неї зроблять амбулаторію з подальшим відкриттям хоспісу, повідомили УНН в Сарненській районній раді.
Там підкреслили, що повноцінно лікарня в с.Тинне через недостатнє фінансування діяти не може. Водночас у законодавстві вже відсутній статус “дільнична лікарня”. Тому ухвалене рішення про реорганізацію, зазначили в районній раді.
Нагадаємо, Полтавська обласна дитяча лікарня придбала реанімобіль для неонатальної бригади.