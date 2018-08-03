В Ровенской области горел грузовик с древесным углем

"2 августа в 21:10 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101"поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля DAF на стоянке недалеко от города Здолбунов на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что пожар возник в прицепе грузовика, в котором находилось 10 тонн древесного угля в мешках.

"Очаг пожара находился в середине прицепа, поэтому спасателям пришлось вручную разбирать мешки с углем с одновременной подачей огнетушащих средств. Уже в 21:58 пожар был локализован, а в 22:15 - полностью ликвидирован. Огнем повреждено одну тонну древесного угля, а в целом весь груз был спасен. К ликвидации пожара были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в грузовике во время транспортировки загорелись дрова в кузове.