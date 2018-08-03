На Рівненщині горіла вантажівка з деревним вугіллям
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На трасі "Городище - Рівне - Старокостянтинів" сталася пожежа у вантажівці, яка перевозила деревне вугілля. Про це повідомили у прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області, передає УНН.
"2 серпня о 21:10 до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення про загорання вантажного автомобіля DAF на стоянці неподалік міста Здолбунів на автодорозі "Городище - Рівне - Старокостянтинів", - йдеться в повідомленні.
З’ясувалося, що пожежа виникла у причепі вантажівки, у якій знаходилося 10 тонн деревного вугілля в мішках.
"Осередок пожежі знаходився в середині причіпу, тому рятувальникам довелося вручну розбирати мішки з вугіллям з одночасною подачею вогнегасячих засобів. Вже о 21:58 пожежу було локалізовано, а о 22:15 - повністю ліквідовано. Вогнем пошкодженно одну тону деревного вугілля, а загалом увесь вантаж було врятовано. До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, у Києві у вантажівці під час транспортування загорілися дрова в кузові.