На рынке жилой недвижимости жесточайшая конкуренция

Он отметил, что в 2017 году был бум ввода новостроек в эксплуатацию.

"Понятно, что, кроме рыночных факторов, сыграли роль изменения законодательства в плане разрешительной документации на начало и окончание строительных работ… Конкуренция — просто жесточайшая", - рассказал Бразас.

Он отметил, что в Киеве на реализацию выставлено более 360 объектов жилищного строительства.

Эксперт отмечает, что среди такого разнообразия инвестор может найти то жилье, которое подойдет именно ему и по цене, и по качеству.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что инвестировать лучше в покупку жилья в новостройках, ведь покупая квартиры в старых домах, инвестор получает старые коммуникации. При выборе застройщика стоит обратить внимание на его историю и репутацию на рынке. Например, крупнейший столичный строительный холдинг “Киевгорстрой” на рынке уже 63 года. Как подсчитали в компании сейчас в домах, возведенных “Киевгорстроем”, проживает около 2 миллионов киевлян.