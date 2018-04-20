На рынке жилой недвижимости жесточайшая конкуренция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На рынке жилищного строительства Киева жесточайшая конкуренция, что играет на руку инвестору, который может выбрать подходящий объект для покупки. Об этом рассказал представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас, пишет УНН.
Он отметил, что в 2017 году был бум ввода новостроек в эксплуатацию.
"Понятно, что, кроме рыночных факторов, сыграли роль изменения законодательства в плане разрешительной документации на начало и окончание строительных работ… Конкуренция — просто жесточайшая", - рассказал Бразас.
Он отметил, что в Киеве на реализацию выставлено более 360 объектов жилищного строительства.
Эксперт отмечает, что среди такого разнообразия инвестор может найти то жилье, которое подойдет именно ему и по цене, и по качеству.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что инвестировать лучше в покупку жилья в новостройках, ведь покупая квартиры в старых домах, инвестор получает старые коммуникации. При выборе застройщика стоит обратить внимание на его историю и репутацию на рынке. Например, крупнейший столичный строительный холдинг “Киевгорстрой” на рынке уже 63 года. Как подсчитали в компании сейчас в домах, возведенных “Киевгорстроем”, проживает около 2 миллионов киевлян.