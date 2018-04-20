На ринку житлової нерухомості жорстка конкуренція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На ринку житлового будівництва Києва жорстка конкуренція, що грає на руку інвестору, який може обрати підходящий об'єкт для покупки. Про це розповів представник Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас, пише УНН.
Він зазначив, що в 2017 році був бум введення новобудов в експлуатацію.
"Зрозуміло, що, крім ринкових чинників, зіграли роль зміни законодавства в плані дозвільної документації на початок і закінчення будівельних робіт ... Конкуренція - просто жорстока", - розповів Бразас.
Він зазначив, що в Києві на реалізацію виставлено понад 360 об'єктів житлового будівництва.
Експерт зазначає, що серед такого розмаїття інвестор може знайти те житло, яке підійде саме йому і за ціною, і за якістю.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що інвестувати краще в покупку житла в новобудовах, адже купуючи квартири в старих будинках, інвестор отримує старі комунікації. При виборі забудовника варто звернути увагу на його історію і репутацію на ринку. Наприклад, найбільший столичний будівельний холдинг "Київміськбуд" на ринку вже 63 роки. Як підрахували в компанії, зараз в будинках, зведених "Київміськбудом", проживає близько 2 мільйонів киян.