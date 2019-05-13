На Реву подали в суд из-за скандального высказывания
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева получил два иска на министра социальной политики Украины Андрея Реву по его интервью ВВС 26 апреля 2019, в котором он назвал "мразями" жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.
По данным пресс-службы суда, по мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку. Истцы, в частности, просят суд признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.
Сейчас, по данным суда, исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам.
Напомним, слова министра социальной политики Андрея Ревы по украинцам, которые остались на неподконтрольной правительству территории Донбасса, "достаточно резкими" и "слишком эмоциональными", впрочем, возможно, они просто были вырваны из контекста. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Павел Розенко.