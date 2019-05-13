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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92813 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100854 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124454 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112029 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 130217 просмотра

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На Реву подали в суд из-за скандального высказывания

На Реву подали в суд из-за скандального высказывания

Киев  •  УНН

 • 19720 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева получил два иска на министра социальной политики Украины Андрея Реву по его интервью ВВС 26 апреля 2019, в котором он назвал "мразями" жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

По данным пресс-службы суда, по мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку. Истцы, в частности, просят суд признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

Сейчас, по данным суда, исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам.

Напомним, слова министра социальной политики Андрея Ревы по украинцам, которые остались на неподконтрольной правительству территории Донбасса, "достаточно резкими" и "слишком эмоциональными", впрочем, возможно, они просто были вырваны из контекста. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

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