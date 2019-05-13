На Реву подали до суду через скандальне висловлювання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва отримав два позови до міністра соціальної політики України Андрія Реви щодо його інтерв’ю ВВС 26 квітня 2019 року, в якому він назвав “мерзотою” жителів окупованих територій Донбасу. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
За даними прес-служби суду, на думку позивачів, міністр допустив висловлювання, що дискримінують та принижують людську гідність громадян України — жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України за територіальної ознакою. Позивачі, зокрема, просять суд визнати такі дії міністра протиправними та зобов’язати його утриматись від подібних висловлювань.
Наразі, за даними суду, досліджуються матеріали позовів та вирішується питання про відкриття проваджень у справах.
Нагадаємо, слова міністра соціальної політики Андрія Реви щодо українців, які залишились на непідконтрольній урядові території Донбасу, є “досить різкими” і “занадто емоційними”, втім, можливо, вони просто були вирвані з контексту. Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.