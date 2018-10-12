На ремонт инфраструктуры тюрем в этом году уже потратили более 27 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение января-августа 2018 года было направлено 27,3 млн грн на строительство и ремонт учреждений и инженерной инфраструктуры учреждений исполнения наказаний. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"В течение 8 месяцев текущего года для повышения уровня эксплуатационной безопасности зданий, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины были привлечены 27,3 млн грн", - сказал он.
Он уточнил, что было реконструировано 3 объекта, сделан капитальный ремонт 6 объектов и отремонтировано 1032 сооружения.
При этом, отметил заместитель министра, большая часть указанной суммы, которая пошла на строительство и ремонт инженерных сооружений учреждений, а это 21,4 млн грн, средства, которые заработали предприятий колоний.
Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины оборудовали системой GPS дежурную часть Софиевской исправительной колонии № 45 для безопасности персонала.