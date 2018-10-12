На ремонт інфраструктури в’язниць у цьому році вже витратили понад 27 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протягом січня-серпня 2018 року було спрямовано 27,3 млн грн на будівництво та ремонт установ й інженерної інфраструктури установ виконання покарань. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
“Протягом 8 місяців поточного року для підвищення рівня експлуатаційної безпеки будівель, споруд та об’єктів інженерної інфраструктури установ Державної кримінально-виконавчої служби України було залучено 27,3 млн грн”, — сказав він.
Він уточнив, що було реконструйовано 3 об’єкти, зроблено капітальний ремонт 6 об’єктів та відремонтовано 1032 споруди.
При цьому, зауважив заступник міністра, більша частина вказаної суми, яка пішла на будівництво і ремонт інженерних споруд установ, а це 21,4 млн грн, кошти, які заробили підприємств колоній.
Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України обладнало системою GPS чергову частину Софіївської виправної колонії № 45 для безпеки персоналу.