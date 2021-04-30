На религиозных собраниях в Израиле во время давки погибли десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Десятки человек погибли в результате в результате давления на еврейских религиозных собраниях на севере Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian
Детали
Ранее израильские СМИ сообщали, что на собрании обвалилась трибуна, но служба спасения заявила, что люди пострадали во время давки. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента погибли около 38 человек. Служба скорой помощи Magen David Adom заявила, что 103 человека получили ранения. Для эвакуации раненых на место вызвали шесть вертолетов.
“Никто не представлял, что это может здесь произойти. Радость стала трауром, большой свет стало глубокой тьмой”, - сказал участник собрания.
Десятки тысяч людей собрались у подножия горы Мерон, чтобы отпраздновать Лаг Баомер, еврейский праздник в честь раввина Шимона Бар Йочай, мудреца ІІ века, который там похоронен. Это было первое огромное религиозное собрание такого рода, которое было проведено законно, поскольку Израиль отменил почти все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Напомним
Семь студентов погибли во время давки в боливийском Государственном университете Эль-Альто, в частности некоторые — от травм, полученных при падении.