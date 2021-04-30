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На релігійних зборах в Ізраїлі під час тисняви загинули десятки людей

На релігійних зборах в Ізраїлі під час тисняви загинули десятки людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Десятки людей загинули внаслідок в результаті тисняви на єврейських релігійних зборах на півночі Ізраїлю. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що на зборах обвалилася трибуна, але служба порятунку заявила, що люди постраждали під час тисняви. Місцеві ЗМІ інформують, що внаслідок інциденту загинули близько 38 осіб. Служба швидкої допомоги Magen David Adom заявила, що 103 людини отримали поранення. Для евакуації поранених на місце викликали шість вертольотів.

“Ніхто не уявляв, що це може тут статися. Радість стала трауром, велике світло стало глибокою темрявою”, — сказав учасник зібрання.

Десятки тисяч людей зібралися біля підніжжя гори Мерон, щоб відсвяткувати Лаг Баомер, єврейське свято на честь рабина Шимона Бар Йочай, мудреця ІІ століття, який там похований. Це було перше величезне релігійне зібрання такого роду, яке було проведено законно, оскільки Ізраїль скасував майже всі обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо

Семеро студентів померли під час тисняви в болівійському Державному університеті Ель-Альто, зокрема дехто - від травм, отриманих при падінні.

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