На пяти направлениях состоялось 25 боевых столкновений: в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на пяти направлениях - в течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В общем, в течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 880 человек, 3785 танков и сотен единиц военной техники.