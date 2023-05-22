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На п'яти напрямках відбулось 25 бойових зіткнень: в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на п'яти напрямках - протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загалом, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб, 3785 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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