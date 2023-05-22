На п'яти напрямках відбулось 25 бойових зіткнень: в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на п'яти напрямках - протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Загалом, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 880 осіб, 3785 танків та сотень одиниць військової техніки.