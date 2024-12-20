На пунктах пропуска Львовщины фиксируется накопление автотранспорта на выезд: какие загружены меньше
Киев • УНН
На западной границе Украины наблюдается рост пассажиропотока на выезд на 15% от привычного. Наименее загруженными остаются пункты пропуска "Смильница" и "Угринов".
Наблюдается увеличение пассажиропотока на выезд из Украины. Из-за этого в отдельных пунктах пропуска на Львовщине накапливается транспорт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
«Внимание! Информация для граждан, пересекающих границу на Львовщине. Наблюдается увеличение пассажиропотока на выезд из Украины (вырос на 15% от привычного потока). Из-за этого в отдельных пунктах пропуска накапливается транспорт», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по состоянию на 17:00 менее загружены ППр «Смильница» и «Угринов».
В ГПСУ напомнили, что пересечение границы зависит от работы всех представителей контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска и работников соответствующих служб смежной стороны.
Дополнение
Уже началось увеличение пассажиропотока накануне новогодне-рождественских праздников. В понедельник и вторник пассажиропоток был на уровне 88 тыс. человек в сутки в обоих направлениях.