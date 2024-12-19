В ГПСУ уже видят постепенное увеличение пассажиропотока накануне праздников

Уже началось увеличение пассажиропотока накануне новогодне-рождественских праздников. В понедельник и вторник пассажиропоток был на уровне 88 тыс. человек в сутки в обоих направлениях. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

За 11 месяцев этого года границу пересекло 32 млн 300 тыс. человек. Фактически этот показатель на уровне такого же самого периода прошлого года. Но сейчас за последние дни мы уже видим постепенное увеличение пассажиропотока накануне новогодне-рождественских праздников. Началось это где-то с субботы - сказал Демченко.

Так, по его словам, в субботу и воскресенье границу пересекло по 100 тыс. человек и он не сильно снизился в будни.

«В понедельник, вторник пассажиропоток был на уровне 88 тыс. человек за сутки в обоих направлениях. За вчерашний день границу пересекло почти 97 тыс. человек. До этого в будние дни границу пересекало где-то 80-85 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока началось. На отдельных направлениях в отдельные часы мы фиксируем скопление транспорта, потому что больше людей прибывает к границе одномоментно, чтобы ее пересечь, поэтому советуем гражданам интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска на выезд из Украины», - отметил Демченко.

Рождественский пассажиропоток: как подготовиться к праздничным поездкам через границу

Дополнение

Демченко сообщал, что за 11 месяцев 2024 года 55 тысячам граждан было отказано в пересечении границы.