Рождественский пассажиропоток: как подготовиться к праздничным поездкам через границу

Пассажиропоток через украинские пункты пропуска в период новогодне-рождественских праздников может значительно возрасти, достигнув 120 тысяч человек в сутки. Сейчас среднее количество путешествующих составляет 70-75 тысяч человек в день, с пиками до 90 тысяч в выходные. Поэтому людям стоит заблаговременно планировать свои поездки, чтобы избежать очередей.

Об этом во время брифинга сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, передает Корреспондент УНН.

Текущая динамика и прогнозы на праздники

Сейчас пассажиропоток стабильный, на уровне 70-75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. В будни он иногда повышается до 80 тысяч, а в выходные — до 90 тысяч. Это касается как стран Европы, так и границы с Молдовой. В то же время нет существенного преимущества между количеством людей, которые выезжают из Украины, и теми, кто возвращается - отметил Демченко

Он добавил, что с приближением праздников пассажиропоток обычно начинает расти.

"Анализируя предыдущие годы во время военного положения, можно ожидать, что в отдельные дни поток будет достигать 120 тысяч человек в сутки. Людям стоит быть готовыми к этому и заблаговременно планировать свои поездки", - подчеркнул спикер.

Как избежать очередей

Чтобы избежать ожиданий на границе, Демченко посоветовал выбирать менее загруженные направления. Информация о загруженности пунктов пропуска обновляется каждые три часа на странице Западного регионального управления в Facebook.

Подготовить все необходимые документы заранее.Особенности пересечения границы детьми в период праздников растет количество поездок с детьми, что часто вызывает дополнительные вопросы.

Если ребенок уезжает за границу не с родителями, необходимо подготовить документы, которые позволяют третьей стороне сопровождать несовершеннолетнего. В этом случае лучше проверить все бумаги заранее, чтобы избежать проблем на границе - напомнил Демченко.

Правила пересечения границы и отказа по словам представителя, правила пересечения границы остаются неизменными уже длительное время.

Однако ежедневно от 100 до 150 человек получают отказ.

"Это касается прежде всего мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытаются уехать, не подпадая под установленные условия. Иногда причина в недостаточности документов или даже в том, что их просто забыли дома", — отметил Демченко.

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