В Германии на 10 тысяч евро будут штрафовать людей, которые принесли ножи на рождественские ярмарки
Киев • УНН
Германия установила штраф до 10 000 евро за ношение ножей на рождественских ярмарках. Запрет действует с 31 октября, но не распространяется на торговцев, работников экстренных служб и участников ярмарок.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала власти всех федеральных земель строго соблюдать запрет ношения ножей на рождественских ярмарках. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Каждый, кто нарушит законный запрет ношения ножей, будет оштрафован на сумму до 10 000 евро. Запрет на ношение ножей может быть строго соблюден. Правило здесь такое: нулевая толерантность!
Детали
Отмечается, что так называемый пакет безопасности гарантирует, что ношение ножей на рождественских ярмарках пока запрещено. Это принесет больше безопасности всем посетителям.
Бундестаг и Бундесрат решили ужесточить законы об оружии, частично в ответ на террористическую атаку в Золингене. Запрет на ношение ножей вступил в силу 31 октября и впервые распространяется на сезон рождественских ярмарок, который сейчас начинается. Посетителям запрещено иметь при себе любые ножи независимо от того, являются ли они оружием в понимании Закона об оружии.
Исключения касаются определенных групп, таких как торговцы, работники экстренных служб и пожарные, а также участники ярмарок. Транспортировка ножей также разрешена, но они должны быть «недоступными», например, в упаковке.
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