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На протестах в Бразилии требуют импичмента президента

Киев • УНН

 • 17433 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. По всей Бразилии проходят акции протеста через управление правительства президента Жаира Болсонару под кризиса Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

На протестах в Бразилии требуют импичмента президента

Детали

В столице Бразилии тысячи людей собрались перед Конгрессом с призывом к импичменту президента и вымогательством новых вакцин. Демонстрации проходят в нескольких других крупных городах, включая Рио-де-Жанейро. Недоверие к Болсонару появилась из-за его действия во время пандемии.

Бразилия зарегистрировала почти 460 000 смертей - второе место по количеству жертв в мире после США. Она также имеет третью по количеству случаев коронавируса - более 16 млн.

Акции протеста привели к дальнейшему давлению на господина Болсонару, поскольку Сенат Бразилии проводит расследование противодействие коронавируса правительством и медленного развертывания программы вакцин.

Оппозиционные партии, профсоюзы и общественные движения обвиняют господина Болсонару в задержке программы и игнорировании последствий.

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Дополнительно

Бразилия потратит дополнительный миллиард долларов на борьбу с пандемией, поскольку страна ежедневно регистрирует смертность. Прездент Болсонару за время сменил четвертого министра здравоохранения.

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