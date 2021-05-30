На протестах у Бразилії вимагають імпічменту президента

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У столиці Бразилії тисячі людей зібралися перед Конгресом із закликом до імпічменту президента та вимаганням нових вакцин. Демонстрації проходять у кількох інших великих містах, включаючи Ріо-де-Жанейро. Недовіра до Болсонару з'явилася через його дії під час пандемії.

Бразилія зареєструвала майже 460 000 смертей - друге місце за кількістю жертв у світі після США. Вона також має третю за кількістю випадків коронавірусу - понад 16 мільйонів.

Акції протесту призвели до подальшого тиску на пана Болсонару, оскільки Сенат Бразилії проводить розслідування щодо протидію коронавірусу урядом та повільного розгортання програми вакцин.

Опозиційні партії, профспілки та громадські рухи звинувачують пана Болсонару в затримці програми та ігноруванні наслідків.

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Бразилія витратить додатковий мільярд доларів на боротьбу з пандемією, оскільки країна щодня реєструє смертність. Прездент Болсонару за час змінив четвертого міністра охорони здоров'я.