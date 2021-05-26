У Бразилії виявили новий варіант коронавірусу

Що відомо

Новий варіант невідомого походження був вперше виявлений в місті Мокока і широко поширився в місті Порту-Феррейра (обидва населених пункти розташовані в штаті Сан-Паулу). Він отримав найменування P.4.

Цитата

“Цей новий різновид спорідненого варіанту P.1, оскільки він має спільне походження від штаму B.1.1.28 (бразильський штам — ред.), від якого відбулися варіанти P.1, P.2 (регіональні різновиди бразильського штаму, виявлені в Манаусі і Ріо-де-Жанейро, — ред.) і P.3, виявлений на Філіппінах”, — наводить портал слова віце-президента бразильського спільноти вірусологів Жоау Пессоа Араужу. “Там, де він виявлений зараз, переважають варіант P.1 і британський штам, але динаміка його поширення нас дуже турбує”, — продовжив учений.

Деталі

Поки у дослідників немає достатніх підтверджень того, що P.4 є більш заразним або викликає більш важкий перебіг захворювання, зазначає G1. Разом з тим, за даними офіційної статистики, в травні в Порту-Феррейра зареєстровано найбільшу кількість смертей від наслідків COVID-19, ніж в попередні місяці, пише портал.

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