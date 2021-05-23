У Британії заявили про ефективність обох доз коронавірусу проти “індійського” штаму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Подвійна доза вакцин проти COVID-19 майже така ж ефективна проти “індійського” штаму коронавірусу, як і проти домінуючого штаму Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністр охорони здоров’я Великої Британії заявив, що дані є новаторськими, і він все більше сподівається, що уряд зможе скасувати більше обмежень щодо COVID наступного місяця.
Дослідження Public Health England показало, що вакцина Pfizer-BioNTech була ефективною на 88% проти “індійського” варіанту коронавірусу через два тижні після другої дози.
Це порівняно з 93% ефективністю проти штаму В.1.1.7 “Кент”, який є домінуючим варіантом COVID у Великобританії.
Дві дози вакцини AstraZeneca були на 60% ефективні проти симптоматичного захворювання з “індійським” варіантом порівняно з 66% ефективністю проти варіанту “Кента”.
Додатково
Великобританія виконувала найшвидшу в Європі програму щеплень на сьогоднішній день, але зіткнулася з новою проблемою через поширення варіанту, вперше знайденого в Індії.
Цього місяця прем’єр-міністр Борис Джонсон розпорядився пришвидшити залишкові другі дози до 50-х років та людей, які є клінічно вразливими.
Нагадаємо
У Великій Британії за тиждень кількість випадків захворювання на “індійський” штам коронавірусу зросла вдвічі. Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що індійський штам COVID-19 був виявлений уже у 49 країнах.