В Британии заявили об эффективности обеих доз коронавируса против "индийского" штамма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Двойная доза вакцин против COVID-19 почти такая же эффективная против “индийского” штамма коронавируса, как и против доминирующего штамма Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр здравоохранения Великобритании заявил, что данные являются новаторскими, и он все больше надеется, что правительство сможет отменить больше ограничений по COVID следующего месяца.
Исследование Public Health England показало, что вакцина Pfizer-BioNTech была эффективной на 88% против “индийского” варианта коронавируса через две недели после второй дозы.
Это по сравнению с 93% эффективностью против штамма В.1.1.7 “Кент”, который является доминирующим вариантом COVID в Великобритании.
Две дозы вакцины AstraZeneca были на 60% эффективны против симптоматического заболевания с “индийским” вариантом по сравнению с 66% эффективностью против варианта “Кент”.
Дополнительно
Великобритания выполняла самую быструю в Европе программу прививок на сегодняшний день, но столкнулась с новой проблемой из-за распространения варианта, впервые найденного в Индии.
В этом месяце премьер-министр Борис Джонсон распорядился ускорить остаточные другие дозы до 50-х лет и людей, которые клинически уязвимыми.
Напомним
В Великобритании за неделю количество случаев заболевания “индийский” штамм коронавируса выросло вдвое. Великобритания с 17 мая запускает паспорт вакцинации для поездок за границу.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм COVID-19 был обнаружен уже в 49 странах.