В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Новая разновидность коронавирусной инфекции обнаружена учеными в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщил во вторник портал G1, передает УНН.
Что известно
Новый вариант неизвестного происхождения был впервые обнаружен в городе Мокока и широко распространился в городе Порту-Феррейра (оба населенных пункта расположены в штате Сан-Паулу). Он получил наименование P.4.
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"Этот новый вид родственного варианта P.1, поскольку он имеет общее происхождение от штамма B.1.1.28 (бразильский штамм - ред.), от которого произошли варианты P.1, P.2 (региональные разновидности бразильского штамма, обнаруженные в Манаусе и Рио-де-Жанейро, - ред.) и P.3, обнаруженном на Филиппинах", - приводит портал слова вице-президента бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу. "Там, где он обнаружен сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас очень беспокоит", - продолжил ученый.
Детали
Пока у исследователей нет достаточных подтверждений того, что P.4 более заразный или вызывает более тяжелое течение заболевания, отмечает G1. Вместе с тем, по данным официальной статистики, в мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее количество смертей от последствий COVID-19, чем в предыдущие месяцы, пишет портал.
Напомним
В Британии заявили об эффективности обеих доз коронавируса против "индийского" штамма.