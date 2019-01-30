На пробное ВНО зарегистрировались почти 97 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По состоянию на 25 января для участия в пробном внешнем независимом оценивании зарегистрировались 96 830 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"По данным региональных центров оценивания качества образования, по состоянию на 25 января 2019 года сформировано 278 935 заявок на участие в пробном независимом оценивании... Процесс регистрации завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного внешнего независимого оценивания) 96 830 человек", - говорится в сообщении.
Так, для сдачи теста по украинскому языку и литературе подали 146 849 заявок, математике - 44 680, истории Украины - 35 546, английскому языку - 33 106.
Наибольшее количество регистрационных карточек заполнили лица, проживающие в Харьковской - 9 241 человек, Днепропетровской - 8 439, Львовской - 7 743, Одесской областях - 7 444 и Киеве - 6 553.
"Большинство лиц (66258) изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам", - уточнили в УЦОКО.
В центре добавили, что регистрация для участия в пробном ВНО завершится 31 января.
Как сообщал УНН, регистрация на пробное ВНО началась в Украине 8 января.
Ранее региональные центры оценивания качества образования определили стоимость участия в пробном ВНО для желающих воспользоваться возможностью проверить свои знания.
Напомним, жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма упростили условия участия в ВНО.