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На пробне ЗНО зареєструвалися майже 97 тисяч осіб

На пробне ЗНО зареєструвалися майже 97 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Станом на 25 січня для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися 96 830 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.

"За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 25 січня 2019 року сформовано 278 935 заявок на участь у пробному незалежному оцінюванні... Процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 96 830 осіб", - йдеться в повідомленні.

Так, для складання тесту з української мови та літератури подали 146 849 заявок, математики – 44 680, історії України – 35 546, англійської мови – 33 106.

Найбільшу кількість реєстраційних карток заповнили особи, які проживають у Харківській - 9 241 осіб, Дніпропетровській - 8 439, Львівській - 7 743, Одеській областях - 7 444 і місті Києві - 6 553.

"Більшість осіб (66 258) виявили бажання складати тестування з двох предметів", - уточнили в УЦОЯО.

У центрі додали, що реєстрація для участі в пробному ЗНО завершиться 31 січня.

Як повідомляв УНН, реєстрація на пробне ЗНО розпочалася в Україні 8 січня.

Раніше регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість участі у пробному ЗНО для охочих скористатися можливістю перевірити свої знання.

Нагадаємо, жителям тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму спростили умови участі у ЗНО.

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