На Прикарпатье зафиксировали 30 сообщений о незаконной агитации

В четырех зарегистрированных случаях информация подтвердилась - составлены административные протоколы. Еще по 26-ти сообщениях проводится проверка. В большинстве случаев речь идет о распространении агитационных материалов и размещение на уличных билбордах плакатов без выходных данных.



За эти правонарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 212-13 КУоАП (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск).



Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 70 необлагаемых минимумов.



Как сообщал УНН, в Житомирской области зафиксировали 16 сообщений о незаконной агитации.



