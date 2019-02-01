На Прикарпатті зафіксували 30 повідомлень про незаконну агітацію

У чотирьох зареєстрованих випадках інформація підтвердилася – складені адміністративні протоколи. Ще по 26-ти повідомленнях здійснюється перевірка. У більшості випадків ідеться про розповсюдження агітаційних матеріалів та розміщення на вуличних білбордах плакатів без вихідних відомостей.



За ці правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-13 КУпАП (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).



Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів.



Як повідомляв УНН, на Житомирщині зафіксували 16 повідомлень про незаконну агітацію .



