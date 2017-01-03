На Прикарпатье ревнивый иностранец ударил жену ножом в грудь
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. Ранения женщина, жительница Калуша, получила в грудную клетку от своего нетрезвого мужа, сообщает УНН со ссылкой на Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
В Калушский отдел полиции поступило сообщение от матери пострадавшей. Женщина сообщила о том, что ее зять избил и порезал ножом ее дочь. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Установлено, что ножевое ранение женщина получила в доме по месту жительства. Мужчина, гражданин России, вернувшись домой в нетрезвом состоянии, начал спорить с женой на почве ревности. Во время конфликта 55-летний мужчина схватил нож и ударил им в спину женщину. В результате чего последняя получила проникающее ранение, резаную рану левой половины грудной клетки.
Ревнивого злоумышленника полицейские задержали в порядке ст.208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения - содержание под стражей.
По данному факту начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. За что санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Проводится следствие.